Corinthians x Palmeiras: qual será a premiação para o campeão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras decidem a final do Campeonato Paulista 2025 a partir do próximo fim de semana. Além da glória pelo título, a conquista aumenta consideravelmente os cofres do clube vencedor.

O que aconteceu

O campeão será premiado com um valor de R$ 5 milhões, enquanto o vice leva R$ 1,65 milhão. Eliminados, São Paulo e Santos ficam com os prêmios de 3º e 4º: R$ 1,08 milhão e R$ 850 mil, respectivamente.