Palmeiras x SPFC das polêmicas começou há mais de uma semana e ainda segue

O Choque-Rei que definiu o Palmeiras como finalista do Paulistão na última segunda-feira teve três capítulos polêmicos, o último ainda em debate mesmo com o fim do jogo.

Polêmicas do Choque-Rei

A data do jogo foi a primeira polêmica. O Palmeiras avançou à semifinal no sábado (1°), e o São Paulo na segunda-feira (3). Na terça-feira (4), a FPF definiu que o clássico seria disputado ontem. A decisão não agradou o Tricolor, visitante da partida, por ser fora do final de semana — o Allianz Parque recebeu um show da banda The Offspring no sábado e pôde contar com capacidade máxima no jogo decisivo na segunda.

O São Paulo não participou do Conselho Técnico da FPF. O clube afirmou que a entidade já havia definido previamente com o Palmeiras a realização do Choque-Rei na segunda.