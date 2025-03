Bayern atropela Leverkusen no agregado e vai às quartas da Champions

Como foi o jogo

As duas equipes mostraram futebol organizado, mas o Bayern criou as melhores oportunidades. O primeiro tempo foi agitado com faltas marcadas e três cartões amarelos concedidos em jogadas de contra-ataque. Apesar das boas chances, os visitantes não conseguiram converter os chutes em gols e a primeira etapa terminou sem gols.

O Leverkusen até conseguiu pressionar nos 45 minutos finais, mas sofreu com muitas falhas no duelo. O primeiro gol marcado pelo Bayern aconteceu em uma desatenção da defesa dos donos da casa, enquanto o segundo contou com falha de marcação. A equipe de Xabi Alonso criou algumas chances, mas ficou presa na marcação do treinador e ex-zagueiro Kompany. O elenco de Munique ainda perdeu oportunidades de ampliar o jogo, também em erros de passe dos donos da casa.

Gols e destaques

Kane quase marcou o primeiro do jogo. Após erro de virada de jogo do Bayer, o atacante aproveitou a oportunidade e finalizou forte de fora da área, mas Hradecky defendeu sem muita dificuldade.

Harry Kane abriu o placar! Kimmich cobrou falta com levantamento na grande área. Em bobeada da defesa do Leverkusen, o camisa 9 aproveitou sobra de bola e apenas anotou o quarto gol no agregado, aos 7 minutos da segunda etapa.