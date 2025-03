Arnaldo: Federação Paulista está rindo à toa pois vai ter final que queria

A Federação ainda tentou de forma bisonha no segundo tempo, ela que coordena todas as imagens de todas as transmissões, inclusive aqui do UOL Play, colocando aos 20 minutos do segundo tempo um tal de lance checado numa câmera mais propícia ao pênalti, mas mesmo assim fica evidente que o Vitor Roque se atira como se estivesse numa piscina.

Arnaldo Ribeiro

Classificação e jogos Paulista

Para o colunista, o lance capital do Choque-Rei vai influenciar a definição da arbitragem do Dérbi na final, que acontecerá em dois jogos — o primeiro no Allianz Parque e o segundo na Neo Química Arena.

A interferência da arbitragem mancha o campeonato, ela define um finalista e ela vai incrementar a situação dos bastidores entre Corinthians e Palmeiras nas decisões a partir do próximo final de semana, no Allianz Parque.

Quem vai apitar esses jogos? O Flávio de Souza, por exemplo, era um dos candidatos e certamente não estará.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: