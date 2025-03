Palmeiras x São Paulo: Dupla de pênalti levou gancho por erro no Brasileiro

Envolvidos na marcação do pênalti polêmico na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral foram afastados pela CBF em outubro do ano passado, após polêmicas em jogo entre Vitória e Fluminense, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou duas penalidades para o Vitória, e foi corrigido apenas uma vez pelo VAR, comandado por Rodrigo Guarizo. O time baiano venceu a partida contra o Flu por 2 a 1.

E foi justamente a segunda penalidade, que não contou com intervenção do VAR, que revoltou o clube carioca. Aos 44 minutos do segundo tempo, Lima derrubou Matheuzinho dentro da área e Flavio Rodrigues marcou a penalidade. Alerrandro converteu e o Vitória sacramentou o triunfo.