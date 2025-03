Abel e Zubeldía confirmam fama e têm mesmo número de amarelos no Paulista

Curiosamente, os dois também cumpriram suspensão apenas uma vez pelo Paulistão. Zubeldia desfalcou o São Paulo na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, enquanto Abel não esteve no banco na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

Classificação e jogos Paulista

Apesar do retrospecto, Abel não corre risco de desfalcar o Palmeiras na final contra o Corinthians por número de amarelos. Como os cartões foram zerados ao final da fase de grupos, o português tem apenas um cartão e pode chegar, no máximo, a três. Abel só será ausência caso seja expulso no primeiro duelo da decisão.

Retrospecto geral

Abel Ferreira

66 cartões amarelos

nove vermelhos

304 jogos

Média: 0,24 cartão por jogo

Luis Zubeldía