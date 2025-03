Abel vê toque em Vitor Roque no pênalti, mas entende revolta do São Paulo

Escolha por Vitor Roque. "Foi difícil colocá-lo como titular, mas foi fácil dizer e agradecer à presidente, porque foi contratação de presidente e não do treinador. Foi difícil porque o Flaco estava bem, fez gol no último jogo, era a primeira vez dele jogando. Na minha opinião, este jogo pedia mais da mobilidade dele do que do Flaco, que tem dificuldades em zagueiros como os do São Paulo. Optei por um centroavante com mais mobilidade, mais ataque à mobilidade. O pênalti foi nele, deu uma assistência no segundo tempo para o Facundo, mas foi difícil pelo lado por deixar o Flaco de fora por estar em momento bom."

Classificação e jogos Paulista

Vitor Roque cansou? "Não teve a ver com ele não aguentar, mas com o que pedimos aos jogadores. Muitas vezes, as minhas mexidas, se não têm a ver com o tático, tem a ver com refrescar atacantes, pontas, meias... Não sou muito de inventar, gosto de fazer as coisas simples de maneira efetiva. Temos cinco mexidas e não jogo só com 11. Com a intensidade que peço, é difícil, os da frente têm de trabalhar muito ofensivamente e defensivamente. O nosso primeiro atacante é o Weverton e o nosso primeiro zagueiros são os homens da frente."

Vitor Roque 'lesionou' Giay. "Ele está lesionado, teve uma entorse em uma jogada no treino com o Vitor Roque. Ele mal chegou e já lesionou um [risos]. Tem de ser assim, é no treino que nos preparamos para o jogo e, infelizmente, houve uma entorse. Foi por isso que não foi relacionado."

Pressão em Arboleda. "Cometemos erro tático. A pressão do Vitor [em Arboleda] não estava sendo bem feita, mas foi na segunda etapa. A pressão do gol surge de uma pressão, mas houve momentos que não fomos capazes de criar dificuldade com esta pressão. O Vitor não conseguiu, ou eu não fui o explícito o suficiente para dizer o que precisava ser feito. Fizemos esta correção do posicionamento e do momento do Facundo e do Veiga saltarem para marcar. Recuperamos muitas bolas, mas não tivemos a calma necessária, esse último detalhe, passe na transição. Faltou matarmos o jogo. Vamos ser sinceros, o Alisson, o Lucas, o Luciano, o Oscar são belíssimos jogadores e não jogamos sozinhos. Talvez, o São Paulo tenha feito um dos seus melhores jogos no Paulistão. Jogos contra eles são difíceis, dividimos portas, somos vizinhos, e jogos assim são decididos nos detalhes."

Elogios à Leila. "Há uma coisa que eu adoro na Leila. Estive no PAOK, Sporting, Braga, Penafiel... A Leila tem uma coisa que eu gosto: ela é leve, ambiciosa, quer ganhar, mas não torna o jogo de futebol vida ou morte. Ela fala que futebol é entretenimento e a leveza como fala, até mesmo quando tem de chamar atenção. Igual agora, estavam em alvoroço de não podermos passar, ela juntou todo mundo, foi falar conosco, falou, os jogadores perceberam a mensagem, ela sentiu que nós estávamos fazendo o que tinha de ser feito e nos apoiou. Os presidentes, às vezes, ameaçam quando vai mal, mandam torcida invadir o CT. Isso é o que eu gosta desta direção. Dá tranquilidade ao seu treinador, aos profissionais e acredita no que é feito. Podemos perder ou ganhar, mas ela acredita. O futebol precisa desta leveza. Claro que levamos isto a sério, nos esforçamos, mas do outro lado também tem um adversário, não jogamos sozinhos."

Conversa entre Leila e elenco mexeu? "Não mexeu porque sabíamos o que estávamos fazendo. Quando começaram a criticar a gente, e os nossos adversários conseguindo somar pontos — assim como a gente mexendo na equipe —, a tranquilidade de uma líder como é ela, nos ajudou. O Palmeiras é competente e trabalha bem dentro de si. Ela tem um papel determinante no que é o clube, ela é líder máxima. É quem manda em tudo aqui e é muito bom."