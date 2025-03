Veiga comemora classificação e comenta Dérbi: 'Gosto bastante desse jogo'

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 1 a 0, Raphael Veiga comemorou a classificação da equipe à final do Paulistão e já comentou o encontro com o Corinthians na final do estadual.

Jogos assim a gente tem que ganhar os duelos, independente do setor do campo, seja marcando ou seja atacando. Defendemos melhor do que atacamos, e ali na oportunidade que eu tive de pênalti eu fiz. Sabemos que se a gente defender bem, a chance de ganhar é muito grande, porque a gente cria situações para fazer gol. Vai ter jogo que a gente vai fazer um ou mais gols, e vai ter jogo que vai ser um só. O importante é isso, classificar. Fizemos um jogo de time grande, soubemos sofrer em determinados momentos do jogo.