Memphis na seleção? Holanda joga entre finais do Paulistão; veja datas

A convocação preocupa o Corinthians, já que a Holanda joga duas partidas entre as finais do Paulistão. O time de Ronald Koeman encara a Espanha nos duelos de ida e volta das quartas de final da Liga das Nações, dias 20 (quinta) e 23 (domingo) de março, em Roterdã e Valência, respectivamente.

O primeiro jogo da final do Paulistão, que já tem o Corinthians como classificado, deve ser disputado no domingo, dia 16. A expectativa é que o duelo de volta aconteça no dia 26, quarta-feira, ou ainda no 27, uma quinta.

Caso Memphis seja aproveitado em todos os jogos, ele entrará em campo quatro vezes em apenas 11 dias. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou as datas e horários das finais do Estadual.

Para complicar, a estreia do Corinthians no Brasileirão acontece dias poucos depois da segunda final do Paulistão. O Timão inicia a competição jogando no sábado (29), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Veja a agenda de jogos: