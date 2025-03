Suspensão de Pogba termina amanhã; francês foi especulado no Corinthians

Memphis chegou a registrar chamada de vídeo com Pogba ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Antes, o astro francês agitou os torcedores publicando fotos treinando com uma camisa do Brasil e afirmando em participação no programa "The Noite", que aceitaria jogar de graça no Timão para atuar ao lado de Depay.

Em janeiro, Pogba afirmou que estava finalizando acordo com um novo clube. Sem revelar qual era, ele admitiu ter recebido várias propostas.

O Corinthians ainda apareceu como um possível destino de Pogba em reportagem publicada nesta segunda-feira (10) pela RMC Sport, emissora da França. Além do Timão, são citados Manchester United e Inter Miami, além de um time da Rússia.

Suspensão por doping

Pogba testou positivo para testosterona em setembro de 2023. O doping veio após exame realizado depois de uma partida entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano.

O francês se declarou inocente, mas acabou suspenso por quatro anos pelo Tribunal Antidoping da Itália. O caso foi levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o francês teve a pena reduzida para 18 meses. Ele já voltou a treinar em janeiro.