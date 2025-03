Zubeldía 'libera' Lucas e colhe frutos ao atender demanda antiga da torcida

Lucas, do São Paulo, comemora durante vitória sobre o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão Imagem: Paulo Pinto/São Paulo

O próprio atleta disse que o esquema colabora com seu estilo de jogo: "Facilita um pouco". Lucas desempenha uma função diferente em comparação à do desenho com o quarteto com Luciano, mais próximo da área adversária e chamando a responsabilidade de maneira mais livre.

Eu fico com mais liberdade no meio e com um pouco menos de responsabilidade para voltar. Nos lados, eu tenho que acompanhar mais o lateral, mas com três zagueiros facilita um pouco, fico mais próximo do atacante, da área. É um esquema que funcionou bem contra o São Bernardo e Novorizontino. É uma variação tática, depende do jogo, é importante ter variação e não ficar preso a um sistema. Mas vou jogar onde precisar de mim. Lucas Moura

Zubeldía já recorreu ao sistema contra o Palmeiras, só que poupando Lucas, e deve repetir os três zagueiros utilizando força máxima na semi. O camisa 7 começou o Choque-Rei da fase de grupos no banco de reservas, mas já avisou que não ficará fora da decisão no sintético do Allianz Parque, nesta segunda, a partir das 21h35 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.

Para mim, a melhor notícia [das quartas] é que fizemos um gol de contra-ataque, porque todos os times se fecham bem. O time com o Lucas centralizado, ao menos nesse momento, me permite ter um bom contra-ataque. Estamos fazendo gols de bola parada, de jogadas trabalhadas, e agora fizemos de contra-ataque. Depois, tínhamos de defender melhor, mas nos últimos jogos fomos bem. O que aconteceu no gol eram dois atacantes atacando frontalmente. Gera isso, sai um bom passe de trás quando se tem dois atacantes centralizados. Zubeldía

O técnico Zubeldía, do São Paulo, no jogo contra o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Com três zagueiros, o Tricolor está invicto em 2025 e busca manter a escrita para chegar à final. Foram duas vitórias e um empate até aqui. Além disso, a equipe só sofreu um gol nas partidas recentes com tal esquema. A melhora defensiva foi destacada por Oscar antes da decisão no Allianz.