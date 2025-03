Palmeiras x São Paulo no UOL Play: como assistir semifinal do Paulistão

O Palmeiras avançou à semifinal após superar o São Bernardo. Com dois gols marcados por Estêvão, o Alviverde venceu por 3 a 0, fora de casa.

A classificação do São Paulo foi sobre o Novorizontino. O Tricolor venceu por 1 a 0, no Morumbis, com gol de Calleri.

Quem vencer estará na final e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. Na reta final, a única vantagem para quem tem melhor campanha é decidir o confronto em casa.

Palmeiras x São Paulo -- Campeonato Paulista 2025

Data e hora: 10 de março, às 21h35 (de Brasília)

10 de março, às 21h35 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Allianz Parque, em São Paulo (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming), Zapping TV (streaming), CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (Streaming)

