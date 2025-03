Palmeiras vence São Paulo com pênalti polêmico em Vitor Roque e vai à final

O Palmeiras, aos trancos e barrancos, inaugurou o placar no apagar das luzes do primeiro tempo em pênalti sofrido por Vitor Roque. O time comandado por Abel Ferreira sofria para criar coletivamente, apesar de chegar com mais perigo, e dava espaço para o São Paulo no campo de defesa. Quando pressionou a saída de bola, pouco antes do intervalo, viu Arboleda derrapar na própria área e não perdoou.

Jogo muda de cenário, mas São Paulo não tem poder ofensivo

O Palmeiras deixou o São Paulo com a bola na etapa final e apostou em uma marcação forte para apostar nos contra-ataques. A equipe teve boas escapadas, mas pecou demais na decisão final dos lances.

Já o time de Zubeldía apresentou um repertório muito pobre no ataque, com apenas lampejos individuais de Lucas e Calleri. Weverton não fez nenhuma grande intervenção na partida.

Lances importantes

Palmeiras assusta com Vanderlan. Aos 23 minutos do 1º tempo, o lateral esquerdo encheu o pé de longe, e Rafael salvou o São Paulo com a ponta dos dedos.