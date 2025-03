Sintético, bandeira, sala e ofensas: Palmeiras e SPFC acumulam polêmicas

Confirmado o clássico pela semifinal do Paulistão, os jogadores tricolores adotaram um tom mais ameno. Zubeldia, Alisson, Lucas Moura e Oscar foram questionados nos últimos dias sobre o confronto ser no sintético.

Não é a gente contra o Palmeiras, é contra os gramados sintéticos. Eu, particularmente, será a primeira vez que estou jogando no gramado sintético, na Europa não jogava, na China não tinha. Estou vendo que os jogadores estão sofrendo, os dois jogos no sintético acabei não jogando muito [no Allianz e no Pacaembu], mas vi os companheiros. Alisson sofreu com o tornozelo. Esperamos um gramado melhor Oscar, em entrevista coletiva

Sabia que essa pergunta viria [se seria poupado pelo sintético]. Já falei tudo o que tinha para falar sobre o gramado, falei o que eu acho. A gente fez esse movimento, espero que algum dia dê resultado, mas agora a realidade é que ainda está aí, não tem com fugir disso, é decisão, semifinal, não tem como ficar fora Lucas Moura

Bandeirinha de escanteio

Já o chute na bandeirinha de escanteio ao comemorar um gol agitou as torcidas organizadas dos clubes. A Federação Paulista, inclusive, enviou um ofício aos semifinalistas do Paulistão pedindo para os jogadores não chutarem as bandeirinhas.

Líder da Independente, maior organizada do São Paulo, prometeu "liberar o chopp" caso o Tricolor vá à semi e Luciano chute a bandeira do Allianz. "Se eliminar eles no chiqueiro, Luciano chutar a bandeirinha e disser 'Estão mais calmos?', eu vou liberar o chopp aqui no Morumbi. Pode colar geral", afirmou Henrique Gomes, o Baby.