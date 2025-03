Oscar defende 100% contra Palmeiras após 13 anos vendo clássico pela TV

Na minha época, já era um grande clássico aqui em São Paulo, sempre teve essa rivalidade. Lógico que conheço muito bem a rivalidade, acompanhava mesmo de longe, sou são-paulino. A gente espera que essa inimizade que tem um clube com o outro fique fora de campo apenas e que em campo vença o melhor. Sabemos como é esse jogo, muito difícil, equilibrado, independentemente de onde seja. A gente está preparado para isso. Oscar, antes da semi

Nesse tempo, ele viu à distância vários duelos eliminatórios entre os rivais de muro. Ao todo, o retrospecto desde 2012 é negativo para o Tricolor, com 20 vitórias do Palmeiras, 18 empates e 13 triunfos do São Paulo. O clube do Morumbis conquistou o título da Supercopa 2024, avançou nas quartas da Copa do Brasil de 2023 e foi campeão paulista de 2021 diante do Alviverde, mas perdeu a final do Paulistão de 2022 e foi eliminado nas quartas da Libertadores de 2021, entre outros confrontos de mata-mata.

Oscar comemora gol em São Paulo x Mirassol, partida do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Oscar foi o "presente de Natal" da diretoria são-paulina e já atuou em 11 partidas neste ano, sendo titular em nove delas. O camisa 8 balançou a rede duas vezes e deu quatro assistências desde seu retorno ao Tricolor. Se antes havia dúvida sobre sua forma física jogando no futebol chinês, ele dissipou qualquer desconfiança ao terminar quase todos os duelos sem ser substituído.

Estou muito feliz de ter voltado ao São Paulo. Eu venho de um futebol não tão visto no Brasil, mas já tinha forma física muito boa, sempre joguei 90 minutos lá. Aqui também, sou um dos que mais fica em jogo. Nunca tive lesão e não estou tendo problema. Futebol brasileiro é outro, estou feliz de voltar bem, o grupo está ajudando bastante.

O astro de 33 anos foi poupado nos dois jogos do time em gramado sintético neste Paulistão, mas não terá escapatória na semi. O confronto único será disputado no estádio do Palmeiras, que tem melhor campanha e ficou com o mando. Nas vésperas do duelo, ele reclamou do gramado artificial e disse que nunca havia jogado em sintéticos no exterior.