O mistério que não funcionou: por que Caixinha levou Neymar para o banco?

O técnico português entendeu que Neymar seria importante para apoiar os companheiros e também geraria uma dúvida no Corinthians. Essa interrogação acabou quando o astro nem foi para o aquecimento na etapa final.

A estratégia não funcionou. Enquanto o Santos era eliminado, a torcida se perguntava por que Neymar não entrava. Parte dos santistas criticou o jogador nas redes sociais sem saber desse combinado. Neymar deixou o estádio sem dar entrevista.

O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter sua contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas fez com que ele não pudesse participar. Foi um pedido meu e ele aceitou em estar com o grupo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado e que tem uma energia fantástica. O Neymar sofreu muito por não poder participar do jogo Pedro Caixinha

Neymar está lesionado?

Neymar sentiu um problema na coxa esquerda nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino, no dia 2, e saiu de campo por precaução.

Não foi detectada nenhuma lesão, e Neymar foi liberado assim como todo o elenco para a folga de Carnaval.