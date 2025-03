Neymar vai da euforia à queda e termina '1ª fase' no Santos com polêmicas

Neymar estreou em empate contra o Botafogo-SP e marcou em seu quarto compromisso pelo Santos. Neste período, o atacante teve seu primeiro clássico, diante do Corinthians, com derrota por 2 a 1.

Classificação e jogos Paulista

Sequência e gol olímpico

Aos poucos, Neymar ganhou minutos no Santos e rapidamente se tornou titular de Pedro Caixinha. Pelo Campeonato Paulista, foram três gols e três assistências em sete jogos.

E o camisa 10 roubou a cena com o gol olímpico na vitória sobre a Inter de Limeira. O triunfo garantiu o Santos no mata-mata do Estadual, assim como na liderança do Grupo B.

A expectativa era de que o craque deslanchasse de vez no mata-mata do Paulista, mas ele sentiu a coxa contra o Red Bull Bragantino. Neymar caiu no gramado no segundo tempo do jogo pelas quartas de final e pediu substituição. O jogador, porém, foi às redes sociais e afirmou que se tratava apenas de um desconforto.