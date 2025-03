Neymar é criticado e ataca influencer santista: 'fica quieto que é melhor'

Eu estou indignado. Saiu do jogo contra o Bragantino falando que estava tudo bem. Foi curtir o feriado de Carnaval, dando a entender para o santista que estava tudo ok. O Neymar vai jogar o jogo mais importante do ano para o time santista. Chega hoje, o Neymar não entra sequer 10 minutos para ajudar a buscar o resultado

Neymar não deixou por menos e respondeu ao influencer nos comentários do vídeo no Instagram. "Fica quieto que é melhor fera [sic]", escreveu o camisa 10 do Santos.

César Augusto levou na boa e gravou outros vídeos para falar sobre a reação de Neymar. "Em nenhum momento o ofendi, faltei com respeito ou fiz crítica pessoal. Não critiquei se ele ia curtir o Carnaval ou não, apenas pontuei que, se ele foi, aparentou para o torcedor estar tudo bem (...) Foi apenas uma pontuação de que o torcedor não tinha informação nenhuma".

Sócio-torcedor do Santos, César Augusto é influenciador e tem mais de 90 mil seguidores no Instagram -e quase 165 mil seguidores no TikTok.