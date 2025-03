Neymar no Carnaval foi falta de compromisso com Santos? Colunistas opinam

Foi falta de compromisso do Neymar com o Santos e com a torcida santista. Não é novidade nenhuma, é só uma constatação do que a gente imaginava que um dia fosse acontecer e aconteceu mais rápido do que a gente esperava. Ele cair na folia, cair no samba, não ter condições de jogar, salve o Jorge Jesus, que dizia isso. Quando Jorge Jesus falou isso, ridicularizaram o Jorge Jesus, que não é principiante. Tá aí, [Neymar] jogou meia dúzia de jogos, jogou até direitinho, mas se revela um sujeito que não tem compromisso com os compromissos que diz que assumiu, o amor à camisa, com o time que o formou.

José Trajano

Juca: Foi mais uma molecagem e mais uma farsa do Neymar

Quanto ao Neymar, a melhor definição quem deu foi o nosso Julio Gomes, ao dizer que o problema de ter Neymar, é não ter Neymar, isto é uma experiência que todos os times pelos quais ele passou, só faltava o Santos, sabem, incluindo a seleção brasileira: quantas vezes na hora do vamos ver Neymar estava fora?

Fosse no Barcelona, fosse no Paris Saint-Germain e agora estreou no Santos esta mesma situação, porque na primeira passagem dele pelo Santos, sejamos justos, não - ele sempre esteve na hora H. Ontem não esteve porque preferiu jogar na seleção? Meu Deus! O que pensará o santista?

E a farsa de colocá-lo no banco? Para assustar a torcida, o time do Corinthians, um bando de profissionais experientes — ah, o Neymar está no banco, será que ele vai entrar? Os jogadores do Corinthians jogaram com essa preocupação? O que me preocupa é pensar o que o grande capitão Zito acharia disso, o que o Rei Pelé acharia disso. O Santos não se deu ao respeito.