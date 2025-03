Neymar se preservou contra o Corinthians para não desfalcar a seleção

Com alto risco de lesão, Neymar decidiu desfalcar o Santos para não aumentar a chance de ficar fora dos duelos com a amarelinha. Ele não joga pelo Brasil desde outubro de 2023.

O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter sua contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas fez com que ele não pudesse participar. Foi um pedido meu e ele aceitou em estar com o grupo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado e que tem uma energia fantástica. O Neymar sofreu muito por não poder participar do jogo Pedro Caixinha, técnico do Santos

A CBF soube da situação de Neymar na quinta-feira, quando ele reclamou de dor na posterior esquerda e virou dúvida para o Campeonato Paulista. Mais cedo na mesma quinta-feira, na convocação, a comissão técnica de Dorival Júnior não sabia de problemas e achava que o jogador estava 100%.

O Santos enviou os exames que não acusaram lesão e manteve contato com a CBF. No domingo, dia do jogo, Dorival Júnior e o diretor Rodrigo Caetano ficaram sabendo da ausência de Neymar. Ele ficou fora dos treinos de sexta e sábado.

A tendência é que Neymar siga convocado e possa disputar as Eliminatórias. Os próximos dias serão decisivos para confirmar a viagem de Neymar e também para Dorival saber por quantos minutos terá o camisa 10 à disposição.