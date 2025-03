Neymar chorou e pediu para jogarem por ele, diz presidente do Santos

O UOL apurou que Neymar se preservou para não desfalcar a seleção brasileira. Fora das convocações desde 2023 por lesões, o camisa 10 foi chamado para os jogos contra Colômbia e Argentina, neste mês.

Marcelo Teixeira afirmou que nem mesmo a possibilidade de um corte na seleção brasileira influenciou na decisão. Ele ainda comentou a possibilidade de Neymar ser cortado.

Queríamos contar com o jogador, ele queria jogar, mas não tinha outra decisão, até mesmo aquela sobre ele disputar os jogos pela seleção, que pudesse influenciar dele não entrar em campo. Ele disse ao médico que queria ir para o jogo [...] O DM do Santos está sempre em contato com o da CBF. Todo o estafe de saúde da CBF está fazendo consultas, assim como a comissão. Há um acompanhamento sobre o que o Neymar faz no dia a dia do Santos. O corte ou não dependerá do tratamento que está sendo feito nele. Marcelo Teixeira

Neymar poderia ter uma lesão semelhante à que teve na Arábia Saudita, segundo o presidente do Santos. O meia-atacante sentiu a parte posterior da coxa direita durante uma partida do Al-Hilal contra o Esteghlal na Champions League da Ásia no final do ano passado.

Se ele entrasse na intensidade dos últimos jogos, podia ter uma lesão semelhante à que teve na Arábia Saudita, que o deixou semanas fora de campo. Marcelo Teixeira

O Santos espera contar com Neymar para amistosos. Marcelo Teixeira afirmou que o Peixe pretende realizar jogos enquanto espera o início do Brasileirão e que a comissão já questionou o Departamento Médico sobre a possibilidade de contar com o camisa 10 para as partidas antes mesmo da pausa para a Data Fifa.