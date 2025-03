Milly Lacombe: 'A pior escolha de Neymar é sempre a próxima'

Torcedor enganado e minutagem: Alicia aponta pecados do Santos com Neymar

O Santos também é culpado por não ter Neymar na semifinal do Paulistão diante do Corinthians, disse Alicia Klein.

A gente tem que olhar, de fato, para como o Santos tem conduzido a questão do Neymar e dá para identificar várias falhas. [...] Aquele jogo de cena de o Neymar fazer postagens, entrar em campo, cumprimentar todo mundo, ficar no banco de reservas, e o Santos sabendo que ele não jogaria, não engana só o Corinthians, engana os torcedores e as torcedoras do Santos.

Alicia Klein

