Mais 18 jogos: veja agenda de Neymar até o fim do contrato atual com Santos

Eliminado do Paulistão, o Santos agora só volta a jogar no dia 30 de março, um domingo, quando visita o Vasco em São Januário, às 18h30 (de Brasília), na estreia do Brasileirão. Neymar tem incômodo na coxa esquerda e se recupera de lesão.

Neymar ainda está com o futuro indefinido. A imprensa internacional aponta o Barcelona como possível destino do astro brasileiro na metade do ano. O Santos, por sua vez, confia na renovação de contrato.

Caso não renove com o Santos, Neymar se despedirá do time da Vila Belmiro fora de casa, em jogo contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão, dia 11 ou 12 de junho. Vale lembrar que o campeonato nacional de pontos corridos faz pausa de um mês, entre 12 de junho e 12 de julho, para a disputa do Super Mundial de Clubes.

A (provável) agenda de jogos de Neymar até 30 de junho

20/03 - Brasil x Colômbia (Eliminatórias)

x Colômbia (Eliminatórias) 25/03 - Argentina x Brasil (Eliminatórias)

(Eliminatórias) 30/03 - Vasco x Santos (Brasileirão)

(Brasileirão) 05, 06 ou 07/04 - Santos x Bahia (Brasileirão)

x Bahia (Brasileirão) 12, 13 ou 14/04 - Fluminense x Santos (Brasileirão)

(Brasileirão) 16 ou 17/04 - Santos x Atlético-MG (Brasileirão)

x Atlético-MG (Brasileirão) 19, 20 ou 21/04 - São Paulo x Santos (Brasileirão)

(Brasileirão) 26, 27 ou 28/04 - Santos x Red Bull Bragantino (Brasileirão)

x Red Bull Bragantino (Brasileirão) 29 ou 30/04 ou 01/05 - Santos x adversário não definido (ida da 3ª fase da Copa do Brasil)

x adversário não definido (ida da 3ª fase da Copa do Brasil) 03, 04 ou 05/05 - Grêmio x Santos (Brasileirão)

(Brasileirão) 10, 11 ou 12/05 - Santos x Ceará (Brasileirão)

x Ceará (Brasileirão) 17, 18 ou 19/05 - Corinthians x Santos (Brasileirão)

(Brasileirão) 20, 21 ou 22/05 - Santos x adversário não definido (volta da 3ª fase da Copa do Brasil)

x adversário não definido (volta da 3ª fase da Copa do Brasil) 24, 25 ou 26/05 - Vitória x Santos (Brasileirão)

(Brasileirão) 30/05, 01 ou 02/06 - Santos x Botafogo (Brasileirão)

x Botafogo (Brasileirão) 05/06 - Equador x Brasil (Eliminatórias)

(Eliminatórias) 10/06 - Brasil x Paraguai (Eliminatórias)

x Paraguai (Eliminatórias) 11 ou 12/06 - Fortaleza x Santos (Brasileirão)