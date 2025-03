Lewandowski está a um gol de superar recorde de CR7 na Champions League

Dois brasileiros estão no top 10 de mais pênaltis convertidos na Champions. Jorginho, do Arsenal, naturalizado italiano, tem dez gols e divide com Luis Figo a sétima colocação. Rivaldo soma oito gols e aparece empatado com Haaland e Thomas Müller, em nono.

Lewa já pode quebrar o recorde nesta terça-feira. O Barça recebe o Benfica às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e joga pelo empate para avançar, uma vez que venceu a equipe portuguesa por 1 a 0 no duelo de ida, em pleno estádio da Luz.

Gols de pênalti na Liga dos Campeões