Leila sugere que clubes troquem Conmebol pela Concacaf após racismo

Tenho uma reunião quarta-feira na CBF, vou conversar com os clubes brasileiros que vão estar lá e com o Ednaldo [presidente da CBF]. É uma semente a se plantar. Se não somos respeitados aqui na América do Sul, por que não ir à Concacaf? Com certeza, financeiramente seria melhor para os clubes brasileiros. Poderíamos pensar seriamente sobre isso. Leila Pereira

Clubes mandam carta à Fifa

Leila revelou que os clubes filiados à Libra e à LFU enviaram uma carta à Fifa nesta segunda-feira. Segundo ela, o pedido foi que a entidade intervenha nos casos de racismo e dentro da própria Conmebol.

Escrevemos uma carta... Não só o Palmeiras, mas o clubes da Libra e LFU, para a Fifa, solicitando que ela intervenha nos casos de racismo e que intervenha na Conmebol para que as penalidades sejam mais pesadas. Protocolamos a carta hoje e vamos seguir acompanhando de forma firme, de perto. As lágrimas do Luighi machucaram o mundo inteiro. Leila Pereira

A presidente demonstrou indignação com as punições aplicadas pela Conmebol ao Cerro Porteño. O clube paraguaio foi multado em 50 mil dólares, terá de fazer postagens contra o racismo nas redes sociais e teve de jogar com portão fechado em seu último duelo pela Libertadores Sub-20, no último domingo.