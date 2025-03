Lavieri: Caso Luighi reforça que a Conmebol trata racismo como normal

Neymar foi poupado e não saiu do banco na eliminação do Peixe na Neo Química Arena. Segundo apurou a reportagem do UOL, o craque priorizou a seleção brasileira.

Trajano: Neymar não teve compromisso com Santos

O Santos devia reclamar do Neymar. Não é do juiz, reclamar do Neymar, que caiu na folia e ficou no banco. E o Santos vai se agarrar agora à arbitragem? Ele tem que se agarrar ao Neymar, peitar o Neymar no vestiário, o pai do Neymar — que negócio é esse? Se preservar para jogar na seleção e cair na folia? Pega o helicóptero, vai lá, pula, dança, canta, samba, e agora diz que não, que o incômodo só se revelou maior na quinta-feira, depois do Carnaval?

Foi falta de compromisso do Neymar com o Santos e com a torcida santista. Não é novidade nenhuma, é só uma constatação do que a gente imaginava que um dia fosse acontecer e aconteceu mais rápido do que a gente esperava. Ele cair na folia, cair no samba, não ter condições de jogar, salve o Jorge Jesus, que dizia isso. Quando Jorge Jesus falou isso, ridicularizaram o Jorge Jesus, que não é principiante. Tá aí, [Neymar] jogou meia dúzia de jogos, jogou até direitinho, mas se revela um sujeito que não tem compromisso com os compromissos que diz que assumiu, o amor à camisa, com o time que o formou.

José Trajano

Juca: Foi mais uma molecagem e mais uma farsa do Neymar