Jogador sofre crise de ansiedade após ser alvo de racismo na Espanha

O árbitro Alonso Luiña relatou na súmula da partida que um auxiliar do Deportivo Fabril fez a denúncia, mas não especifica quem foi o jogador adversário que cometeu o ato racista. "O médico do Fabril me comunicou que o jogador de número 17 [Alioiune Mané] apresenta um quadro de ansiedade aguda fruto do incidente e precisa ser levado ao hospital", diz a súmula.

O Deportivo Fabril se pronunciou após a partida, dizendo que o insulto sofrido pelo jogador é "absolutamente inaceitável e não tem lugar no futebol, no esporte em geral ou na sociedade". O clube afirma que tomará as medidas necessárias para que incidentes deste tipo não ocorram novamente.