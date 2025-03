Jogador do Bragantino reage a estímulos, mas estado permanece grave

Os pais de Pedro Severino, Lucas e Lúcia, estavam em Porto Seguro durante o carnaval e retornaram a São Paulo imediatamente quando informados do acidente. O tio Válter Júnior, o Torrinha, e o empresário André Castilho foram os primeiros a chegar em Americana.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e foi anunciado na semana passada. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu uma fratura na vértebra cervical. Ele não corre risco e está sendo monitorado pelo Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Pedro Castro tem 18 anos e também atua no sub-20.

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente. Seria o primeiro treinamento de Pedro Severino pelo novo clube.