Neymar não deve ser cortado da seleção brasileira, diz Hernan

Hernan: mesmo se perder para o Palmeiras, Zubeldía segue no cargo

O técnico Luis Zubeldía seguirá no cargo mesmo se o São Paulo perder para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, hoje (10), às 21h35, no Allianz Parque, informou André Hernan.

O resultado não vai influenciar no futuro do Zubeldía. Hoje, a direção do São Paulo trabalha para o trabalho do Zubeldia dar certo. Então, se o São Paulo tomar uma goleada, não ver a cor da bola, não vai mudar. Já há uma clara intenção de fazer o trabalho seguir.

Há uma unidade e a direção entende que precisa dar apoio à comissão técnica. Então, independentemente do resultado de hoje, e obviamente ninguém vai entrar no Allianz Parque pensando em perder, o São Paulo vai seguir esse trabalho.

André Hernan

Segundo o colunista, a pressão sobre Zubeldía nos bastidores do São Paulo diminuiu após o treinador fazer um "mea-culpa" e eliminar o Novorizontino nas quartas do Paulistão.