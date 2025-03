Gustavo Henrique explica 'treta' no Corinthians e reclama de mentiras

O zagueiro também reclamou de "muita coisa mentirosa" ter sido divulgada a respeito do fato. As declarações foram dadas por Gustavo logo após a vitória sobre o Santos por 2 a 1, que rendeu vaga na final do Campeonato Paulista.

Eu estava envolvido, foi uma discussão de jogo, de dois caras que estavam querendo ganhar, acertar as coisas, porque a gente não vinha fazendo um bom primeiro tempo. Todo mundo estava nervoso no intervalo. Falaram que foi depois do jogo, enfim acaba saindo muita coisa mentirosa, que o torcedor muitas vezes acaba acreditando, mas não se pode acreditar muito no que falam. É uma situação normal, de dois companheiros que estavam incomodados com a situação e isso acontece.

Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, em zona mista

O entrevero foi somente pelo "calor do momento", não houve qualquer outra confusão, segundo Gustavo Henrique. Antes mesmo de subir para o gramado, na segunda etapa, o defensor pediu desculpas e se resolveu com o camisa 10.