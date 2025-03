Foi pênalti para o Palmeiras contra o São Paulo? Ex-árbitros são unânimes

O UOL ouviu a opinião de ex-árbitros sobre o pênalti marcado para o Palmeiras durante a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista. Eles foram unânimes: não houve penalidade.

Pênalti polêmico

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Flavio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade após Vitor Roque cair na área ao tentar driblar Arboleda. A decisão do campo teve a aprovação do VAR, que não recomendou revisão. Raphael Veiga converteu a cobrança e abriu o placar.