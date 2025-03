Corinthians: Yuri Alberto vira algoz do Santos e protagonista em mata-matas

O camisa 9 é considerado fundamental para a permanência do Timão na Libertadores, a ser definida na próxima quarta-feira, em casa. Isso porque o clube paulista precisa conquistar um fato inédito no torneio continental — reverter a derrota por 3 a 0 para o Barcelona, sofrida no Equador, na última semana.

No entanto, a escalação do atacante ainda depende do resultado de um exame que será realizado nesta segunda. Yuri levou uma entrada dura de Zé Ivaldo, que foi expulso após revisão do lance, e saiu do gramado sentindo dores no tornozelo. Ele precisou ser substituído e ficou no banco realizando um tratamento com gelo.