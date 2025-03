Choque-Rei vale ao Palmeiras um tabu histórico que no São Paulo não existe

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista, com transmissão do UOL Play. Nas contas do Alviverde, uma vitória neste confronto significa igualar o Tricolor do Morumbi no retrospecto geral do clássico. No entanto, nas contas do São Paulo, a vantagem já está com o Palmeiras.

O que aconteceu

A divergência nos dados dos clubes se dá pelo referencial. O Palmeiras contabiliza todos os duelos da história, sem distinção de campeonato ou tempo de jogo, enquanto o São Paulo usa a contagem do Almanaque do São Paulo, que não contabiliza partidas válidas pelo Torneio Início do Campeonato Paulista.

O Alviverde busca essa igualdade no histórico do confronto há mais de 20 anos. Para o Palmeiras, a última vez que o confronto esteve empatado foi em junho de 2004. E a última vez que esteve à frente no número de vitórias foi entre novembro de 1995 e junho de 2000.