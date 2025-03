CBF x Federação Paulista: como esquentou a queda de braço sobre calendário

Enquanto o jogo do Palmeiras na primeira rodada do Brasileiro está confirmado no sábado, o São Paulo começa a competição contra o Sport, no domingo (30).

O Corinthians já está na final do Paulista, após eliminar o Santos. O time de Ramón Díaz estreia no Brasileirão no sábado (29), contra o Bahia, às 18h30.

Se o time de Neymar passasse, seria um cenário parcialmente mais fácil, porque a estreia na Série A será no domingo (30), contra o Vasco. Esse mesmo raciocínio vale para a hipótese do São Paulo na final.

Se o adversário do Corinthians for o Palmeiras, será preciso ver para onde irão as peças da Federação Paulista. A CBF não pretende mexer mais no cenário que está posto.