Carnaval de Neymar: 6 horas, dois camarotes e pista sem credencial

A folia de Ney na Sapucaí

Neymar sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído na partida contra o Bragantino, no domingo (2), na vitória por 2 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Naquela noite, o jogador chegou a postar um stories no Instagram mostrando a perna enfaixada. Mais tarde, no mesmo dia, Neymar postou outra foto, dessa vez ao lado dos "parças", aparentemente dentro de um helicóptero, com a legenda "Partiu Carnaval".

Neymar postou foto com os "parças" em um helicóptero antes de viajar para o Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Outros jogadores do Santos estavam na folia com o craque, como o zagueiro João Basso, o ponta Soteldo e o meia Tomás Ríncon. O venezuelano chegou a postar fotos no Instagram posando na frente do jatinho do jogador.

Na segunda-feira (3), Neymar chegou à Sapucaí acompanhado da esposa Bruna Biancardi por volta das 23h para curtir a 2ª noite de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro. O jogador foi a dois camarotes, o Camarote Rio e o Nosso Camarote, onde se encontrou com diversos famosos, tais como: Bruninho do vôlei, os jogadores Renato Augusto e Gabigol, o influenciador e drag queen Rafael Uccman e a atriz Glória Pires.