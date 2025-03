'Carbonícius': entenda a relação entre atacante do Inter e Vini Jr.

Carbonero, atacante do Internacional, e Vini Jr, astro do Real Madrid, nunca jogaram juntos. Os dois, no entanto, têm algo que os une e que fez com que os dois trocassem interações nas redes sociais.

'Carbonícius'

Johan Carbonero tem o apelido de 'Carbonícius'. A alcunha foi dada enquanto o colombiano ainda jogava no Racing, da Argentina.

Carbonero ganhou o apelido por semelhanças com Vini Jr. O atacante tem físico parecido com o do astro do Real Madrid e as mesmas características de jogo do brasileiro.