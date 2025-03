Calleri reclama do pênalti em derrota do São Paulo: 'O cara se jogou'

Mais um jogo truncado, um 0 a 0 marcado, a gente errou uma saída de bola que havia trabalhado diferente, e foi um pênalti que não é. Com todo respeito ao juiz, ele deveria ter ido ao VAR e olhar a jogada. O cara se jogou na área, cobraram o pênalti, Palmeiras ganhou e o São Paulo foi derrotado. Mas, tudo bem. A gente vai ter revanche. Calleri, após Palmeiras 1 a 0 São Paulo

O confronto foi encerrado com vitória do Palmeiras por 1 a 0, classificado à final do torneio. Na decisão do título, o Alviverde busca o tetracampeonato paulista contra o Corinthians, que volta à finalíssima após cinco anos.