Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca Flamengo contra o Fluminense

Bruno Henrique foi o autor do gol que abriu a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2 a 1 no último sábado. Com o tento, o atacante chegou aos 100 com a camisa rubro-negra e ampliou seu histórico de ser o "rei dos clássicos", mantendo o Cruzmaltino como sua maior vítima, agora com 11 gols sofridos.

Danilo está liberado para a final

Já o zagueiro Danilo está liberado para enfrentar o Fluminense nesta quarta. O jogador foi poupado do duelo contra o Vasco em função de controle de cargas.

O Danilo está bem, sem dor, já está com a preparação física no campo fazendo um planejamento para esse jogo de quarta-feira

Fernando Sassaki, chefe do DM do Fla

Cebolinha e Michael podem retornar domingo

Também lesionados, Everton Cebolinha e Michael podem ficar à disposição para domingo, no segundo jogo da final do Carioca. Sem dores, eles já estão entregues à preparação física.