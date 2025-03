Yuri Alberto relata preocupação após falta sofrida: 'Chorei de desespero'

Yuri Alberto marcou o primeiro gol do Corinthians na vitória contra o Santos por 2 a 1. No final da partida deste domingo, o atacante saiu lesionado após entrada dura de Zé Ivaldo.

O que aconteceu

O atacante do Corinthians levou um carrinho na beira do gramado. O árbitro Matheus Candançan amarelou Zé Ivaldo, mas trocou para um vermelho direto após revisão do VAR.