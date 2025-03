São Paulo resolve problema com contratações pontuais e estrangeiros

O São Paulo foi ao mercado da bola com um objetivo: reforçar as laterais. O clube trouxe reforços para ambos os lados e teve uma resposta inicial positiva, com as maiores necessidades do elenco sendo supridas rapidamente.

O que aconteceu

O Tricolor fez quatro contratações na última janela, três delas para as laterais: Enzo Díaz e Wendell para a esquerda, e Cédic Soares na direita. A quarta movimentação foi a repatriação do meio-campista Oscar, que retornou ao clube após mais de 12 anos.

Enzo se adaptou rapidamente e logo virou a primeira opção para a posição. O argentino está no clube desde as primeiras semanas de janeiro e virou um dos nomes de confiança do técnico Zubeldía. Ele disputou 10 dos 13 jogos do clube no Paulista, sendo escalado em nove deles como titular, e já tem um gol e duas assistências.