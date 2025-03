Mbappé e Vini Jr. decidem, Real Madrid vence Rayo e cola no líder Barcelona

O jogo do Barça contra o Osasuna, que seria ontem, foi adiado em função da morte do médico Carles Miñarro García, horas antes de a bola rolar. O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Atlético de Madri, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Classificação e jogos La Liga

Já o Rayo Vallecano estaciona na oitava posição, com 27 pontos, podendo ser ultrapassado por Mallorca e Real Sociedad, que jogam mais tarde. O próximo jogo do Rayo é contra a própria Real Sociedad, no próximo domingo (16)

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, mas não demorou para os talentos do Real Madrid fazerem a diferença. Vini Júnior acionou Mbappé pela esquerda, o francês limpou a marcação e bateu no canto para abrir o placar.

Garçom no primeiro gol, Vini Júnior deixou o dele na sequência. O brasileiro passou por dois marcadores, chamou outro zagueiro para dançar, pedalou, trouxe para a perna direita e bateu com desvio para ampliar a vantagem merengue.

O Rayo Vallecano foi para o jogo e conseguiu diminuir com um golaço de Pedro Diaz. O meia tabelou na entrada da área e bateu com categoria, a bola explodiu no travessão e quicou dentro do gol, com o VAR confirmando o tento da equipe de Vallecas.