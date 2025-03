Santos: Caixinha diz que pediu para Neymar ficar no banco mesmo lesionado

Pedro Caixinha, técnico do Santos, disse que pediu para Neymar ficar no banco de reservas mesmo sem condição de jogo. Ele falou em entrevista coletiva após a derrota para Corinthians por 2 a 1 pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter sua contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas fez com que ele não pudesse participar. Foi um pedido meu e ele aceitou em estar com o grupo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado e que tem uma energia fantástica. O Neymar sofreu muito por não poder participar do jogo. Pedro Caixinha.

Caixinha lamentou sobre não jogar a final do Paulista. O Peixe volta a campo contra o Vasco pela estreia no Brasileirão. O jogo está marcado para o próximo dia 30 às 18:30.