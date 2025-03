Palmeiras critica penas 'extremamente brandas' ao Cerro e promete ir à Fifa

O clube paulista informou que acionará as "entidades máximas do futebol mundial" e levará o caso às "últimas instâncias". O Alviverde destacou ainda que "as lágrimas de Luighi não serão em vão".

A presidente Leila Pereira já havia adiantado que o clube poderia levar o caso à Fifa: "Vamos até a Conmebol e se não conseguir, vamos na Fifa. Vamos até a última instância. Vamos resistir", disse na última sexta-feira, em entrevista coletiva.

Na ocasião, a mandatária alviverde afirmou que o Palmeiras pediria a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores sub-20. "Vamos solicitar exclusão do Cerro [Porteño] da competição, porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e torcedores. Em 2022 ficaram imitando macacos para os nossos torcedores e não aconteceu nada, em 2023 aconteceu com os nossos jogadores, o Tabata foi punido por denunciar o caso e não conseguimos reverter", afirmou.

O Cerro terá que pagar uma multa de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 288,4 mil) à Conmebol e jogará com portões fechados. O time paraguaio pode entrar com recurso e, caso o faça ainda neste domingo, poderá enfrentar o Blooming-BOL com a presença de torcedores.

A Conmebol também puniu o técnico Jorge Achucarro, do Cerro Porteño, com dois jogos de suspensão. A decisão não cabe recurso.

Veja, na íntegra, a nota do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras discorda com veemência das punições extremamente brandas aplicadas pela CONMEBOL ao Cerro Porteño-PAR em razão dos ataques racistas sofridos por nossos atletas em jogo disputado pela Libertadores Sub-20, na quinta-feira (6), em Assunção, no Paraguai.