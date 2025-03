Santos já sabia que Neymar não tinha condições de jogo e deu 'sinais'

Neymar ficou de fora da derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O camisa 10 do Peixe passou o jogo todo no banco de reservas.

O que aconteceu

Neymar ficou no banco de reservas por causa de incômodo na coxa esquerda. Ele sentiu o problema nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino.

O camisa 10 deu sinais de incômodo durante o aquecimento antes do jogo na Neo Química Arena. Com uma proteção na região, Neymar correu pouco e, em determinado momento, chegou a colocar a mão na coxa e conversar com membros do Santos.