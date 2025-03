Arsenal arranca empate, segue vice e afunda o United em meio a protestos

O Arsenal segue na vice-liderança do Inglês, e o United é apenas o 14º colocado. Os Gunners têm 55 pontos, quatro a mais do que o Forest. Os Red Devils chegaram a 34 pontos.

Arsenal e United voltam a campo nesta semana pelas competições europeias. O time de Arteta encara o PSV nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. O United recebe a Real Sociedad pela Liga Europa na quinta-feira.

Como foi o jogo

Torcedores do United protestam antes do jogo no Old Trafford. Eles criticaram a família Glazer (donos bilionários do clube), a administração geral do clube e vestiram preto para simbolizar o "luto" pelo momento dos Red Devils. O grupo The 1958 foi o responsável pelo protesto, informou o jornal local Manchester Evening News.

Arsenal jogou "em casa", mas não passou pelo fechado Manchester United e viu Bruno Fernandes brilhar. O primeiro tempo foi de um Arsenal com a bola no pé e procurando espaços para furar a defesa do United. Os Gunners rondaram a área adversária, mas não conseguiram finalizar com clareza. Do outro lado, os Red Devils apostaram no contra-ataque, mas chegaram ao gol na bola parada, em bela cobrança de falta de Bruno Fernandes.