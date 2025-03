Luighi diz que 'ficou cego' após racismo e cobra: 'cansado de cartinha'

O atacante Luighi, do Palmeiras, afirmou que "ficou cego" após ser vítima de racismo em jogo contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores sub-20. O jogador contou que relatou o episódio ao árbitro e aos policiais presentes no estádio Gunther Vogel e cobrou punições mais severas.

Falei com ele [árbitro]. Falei 'me chamaram de macaco', aí ele só pediu para eu sair do campo. Parecia que não ligava para o que aconteceu. [...] Fui aos policiais que estavam do lado da nossa torcida, fui aos policiais que estavam do lado do gol e, infelizmente, não fizeram nada. Luighi, atacante do Palmeiras, ao Esporte Espetacular, da Globo

O jovem alviverde cobrou punições mais severas. A Conmebol anunciou neste domingo que o Cerro Porteño foi multado em 50 mil dólares (R$ 288,4 mil) e fará os demais jogos da Libertadores sub-20 sem a presença de torcedores. O técnico Jorge Achucarro foi suspenso por dois jogos.