Jogador é expulso após dar peteleco na orelha de Nestor, ex-São Paulo

Matheus Firmino só levou o vermelho direto por causa da intervenção do VAR.

Revoltado, o jogador saiu do campo fazendo sinal de roubo. Esse tipo de conduta costuma gerar punição nos tribunais desportivos.

Rodrigo Nestor desabou no chão e ainda ficou alguns instantes rolando no gramado após o peteleco. O ex-São Paulo foi autor do primeiro gol do Bahia na partida.

Sequência maravilhosa na semifinal do Baianão:

- VAR chama e Jacuipense tem pênalti que mudaria o jogo e levaria para os pênaltis

- Matheus Firmino dá um peteleco no adversário

- VAR denuncia e árbitro o expulsa

- MF faz acusação de roubo

- Flávio manda a bola na trave

'Eu sou bom. Meu empresário que é ruim'

No começo do ano, Matheus Firmino viralizou após soltar uma pérola na comemoração de um gol pelo próprio Campeonato Baiano: