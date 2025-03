Garro cita pé quente ao marcar gol e já fala em decisão: 'Quarta é guerra'

O meia também falou do jogo importante que a equipe tem durante a semana. Na quarta, o Corinthians recebe o Barcelona-EQU pela Libertadores e terá que reverter o placar de 3 a 0 para avançar.

"Não vinha jogando ao nível que eu tava acostumando no ano passado. Na minha cabeça passaram muitas coisas, ainda estou voltando fisicamente a sentir confiança e a me recuperar da lesão no joelho. Eu sei o que é o Corinthians, sei como a gente vive da maneira que eles transmitem essa paixão para nós. Só agradecer, agora descansar, e quarta-feira é guerra".

"Quero descansar, colocar a mente positiva, hoje foi um passo muito importante para o que vai acontecer quarta-feira. Trabalhar, humildade, pé no chão, o Corinthians é isso e a gente sabe que tem esperança e qualidade para reverter a situação. Deus queira que quarta-feira seja para todos um dia muito bonito", reforçou Garro.