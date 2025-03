Fluminense 'cozinha' o Volta Redonda, empata e encara o Flamengo na final

Essa é a sexta final consecutiva do Fluminense no Campeonato Carioca. O adversário será o Flamengo, que eliminou o Vasco na outra semifinal.

O Raulino de Oliveira recebeu público interessante de 7.135 pessoas na noite deste domingo, mesmo que o resultado do jogo de ida já tivesse sentenciado a eliminatória.

Como foi o jogo?

Bom início do Volta Redonda. Precisando do resultado, a equipe de Rogério Corrêa se lançou ao ataque nos minutos iniciais e logo criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Sánchez e Chay tiveram chances, mas a melhor delas foi na cobrança de falta de MV, que levou perigo ao gol defendido por Fábio.

Passividade do Fluminense. Aos poucos, a equipe de Mano Menezes foi igualando o jogo, se impondo mais na força física, mas sem atacar a defesa do Volta Redonda. A preferência ficou nas trocas de passes, quase sempre sem um objetivo além do sentido literal.

Segundo tempo mais aberto. Tentando pelo menos o gol de honra, Rogério Corrêa organizou um Volta Redonda bem mais ofensivo na etapa complementar. As entradas de Luciano Naninho, Kelvin e Mirandinha deixaram o time bem mais vertical e fizeram com que Fábio trabalhasse um pouco mais. Se sobrava esforço, contudo, faltou pontaria.