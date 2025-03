Flamengo mantém Vasco freguês para deixar Filipe 'na caça' de Jorge Jesus

No mais, são 19 vitórias do Flamengo e 11 empates, que rende aproveitamento de 70% aos rubro-negros no recorte. Os rubro-negros ainda conseguiram aplicar algumas goleadas durante a sequência, como o 6 a 1 de 2024, a maior do clube sobre o Cruzmaltino. A diferença no confronto direto só aumenta e confirma a freguesia do Vasco com seu arquirrival.

As duas vitórias na semifinal, além da conquistada durante a Taça Guanabara, aumentaram a invencibilidade de Filipe Luís no Flamengo. O comandante rubro-negro ainda não sabe o que é perder entre o final de 2024 e o início de 2025: são 16 vitórias e seis empates em 22 jogos. Além disso, os rubro-negros balançaram as redes 44 vezes, contra apenas 12 gols sofridos.

Essa já é a segunda maior série invicta de um treinador do Flamengo desde 2019 e, agora, Filipe Luís tenta superar seu amigo e ex-técnico, Jorge Jesus. O português é um dos nomes mais celebrados na história do clube e conseguiu 29 partidas sem perder no ano mágico, que terminou com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Filipe Luís ultrapassou nomes importantes na lista, como Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, e Tite que, apesar da passagem frustrante, venceu o Campeonato Carioca em 2024.

Para alcançar Jorge Jesus, Filipe precisará de bons resultados na final do Campeonato Carioca. O adversário deve ser o Fluminense, que ainda tem o segundo jogo da semifinal contra o Volta Redonda, mas venceu a ida por 4 a 0, no Maracanã. O complemento acontecerá quando as competições mais importantes de 2025, como o Brasileirão, começarem.